Revocato lo sciopero dei vigili a Milano indetto per domenica 15 maggio

La Commissione di garanzia nazionale sugli scioperi ha revocato lo sciopero annunciato dei vigili a Milano indetto dal sindacato Sulpl per domenica 15 maggio. La data del 15 maggio non era stata scelta casualmente da Sulpl, in quanto in quel giorno sono in programma la Stramilano e Milan-Atalanta. Creare un disagio (enorme) in concomitanza con eventi di così grande portata, infatti, avrebbe di fatto messo in risalto l’importanza delle forze dell’ordine nella gestione dei flussi di persone nei pressi di San Siro e nelle vie del capoluogo meneghino.

