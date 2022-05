Milano: banchi a rotelle ammassati nel cortile della scuola Il preside: “I ragazzi li usavano come autoscontri”

L’insipienza di un governo è tutta lì da vedere e il rammarico per i soldi spesi sta nella rabbia dei cittadini. La vicenda dei banchi a rotelle a distanza di tempo continua a far discutere in alcuni casi: in una scuola media di Milano, la Cavalieri, 200 banchi a seduta innovativa inutilizzati sono stati ammassati nel cortile dell’istituto. La spiegazione di ciò, si legge sul sito Prima di tutto Milano, è arrivata dallo stesso preside della scuole, Lorenzo Alviggi: “Le segnalazioni dei docenti è che i banchi a rotelle si stavano rivelando un continuo momento di distrazione, gli studenti li usavano come se andassero alle giostre sugli autoscontri“. I banchi infatti non possono essere “impilati” e dunque non possono essere “parcheggiati” in nessuna altra classe, locale o magazzino, fanno sapere dalla scuola. E questo succede a Milano e il disappunto è di un Preside e la fine ingloriosa dei banchi a rotelle è la fine dimostrata del buon senso

