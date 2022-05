Enzo Iacchetti ricorda Enzo Jannacci con il nuovo brano ‘Il Circo’

‘Il circo’ è il nuovo brano interpretato da Enzo Iacchetti e scritto a quattro mani con Tiziano Jannacci su musica di Sal Di Martino. Pubblicato su Incipit Records e distribuito da EGEA anticipa il vinile dal titolo ‘Canzoni per l’immEnzo Jannacci’ in uscita il 3 giugno. ‘Il circo’ è il terzo singolo estratto dal vinile dopo ‘Venti venti’ di Fabio Concato e ‘Non basta mai’ di Valentina Mattarozzi.

La metafora del circo rispecchia la politica in generale. Nel contesto specifico vediamo tutti i giorni quello che succede e ne subiamo tutti le conseguenze. La voce della soprano Daniela Stigliano è come un grido di disperazione, come anche la chitarra distorta. L’interpretazione di Enzo Iacchetti ha saputo dare pathos e un colore drammatico al brano. L’idea di realizzare un progetto musicale per dare la possibilità a tanti grandi interpreti e cantautori di esprimere la propria stima nei confronti di un amico come Enzo Jannacci, è venuta a suo cugino Tiziano Jannacci e a Sal Di Martino.

Questa avventura si è tradotta in una raccolta di 11 brani che saranno pubblicati solo in vinile il 3 giugno su Incipit Records/EGEA interpretati da Fabio Concato, Marco Ferradini, Enzo Iacchetti, Rosalia De Souza, Valentina Mattarozzi ed altri artisti. “È stato divertente lavorare con il grande Enzo Iacchetti -sottolinea Tiziano Jannacci- personaggio di grande spessore ed umanità. Ha contribuito con la sua esperienza e le sue intuizioni all’arrangiamento del pezzo e nei momenti di pausa ci siamo ristorati con delle ottime cene e tante storie”.

(A CURA DI ILMOHICANO.IT)



