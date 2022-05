Torna domenica 8 maggio l’iniziativa “Domenica al Museo”, con ingresso gratuito

Torna domenica 8 maggio l’iniziativa “Domenica al Museo”, che consente l’ingresso libero e gratuito agli istituti museali e culturali del Comune di Milano ogni prima domenica del mese (prossimo appuntamento domenica 5 giugno). Ora, a seguito della fine dello stato di emergenza e della riattivazione dell’iniziativa da parte del MIC, “Domenica al Museo” torna a partire da domenica prossima, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di visitare gratuitamente le collezioni di: Museo del Novecento, Galleria d’Arte Moderna, Musei del Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Acquario Civico, Museo di Storia Naturale, Casa Museo Boschi Di Stefano e Studio Museo Francesco Messina. L’uso della mascherina non è più obbligatorio, come da disposizioni ministeriali, ma è comunque raccomandato, specialmente in caso di affollamento nelle sale.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845