Sono 28 le edicole in cui si potrà prendere appuntamento per anagrafe

Sono 28 le edicole che hanno già aderito e che, a partire da oggi, garantiranno ai cittadini la possibilità di prendere l’appuntamento per l’erogazione di servizi anagrafici e di stato civile presso gli sportelli dell’Amministrazione, secondo le modalità attualmente assicurate già tramite accesso al sito web e call center 020202. Edicole, cartolibrerie e tabacchi già supportano i cittadini nel rilascio automatico di alcuni certificati e ora permettono anche di prendere l’appuntamento per quelle pratiche che richiedono una presenza fisica presso gli sportelli (per esempio CIE, estratti di nascita, matrimonio, decesso). L’Anagrafe di via Larga e le tredici delegazioni territoriali restano accessibili solo su appuntamento, fatti salvi i casi di comprovate emergenze e categorie particolari, come caregiver, a cui viene sempre garantito accesso e assistenza. Una prassi maturata nel periodo della pandemia, che resta attualmente in vigore al fine di evitare i picchi di affluenza e code. Grazie alla pubblicazione, a gennaio, di una mappa geo-referenziata che consente ai cittadini di visualizzare in modo più agile e veloce non solo le 14 sedi anagrafiche, ma anche gli esercizi commerciali convenzionati dislocati nei nove Municipi, le richieste presso gli sportelli di quartiere hanno registrato un vero e proprio boom. Se in tutto il 2021 sono stati in totale circa 72mila i cittadini che si sono rivolti a questi spazi, nei primi tre mesi del 2022 la richiesta risulta decuplicata con oltre 195mila accessi.

