Taxiblu: ciclabili non inutilizzate, siano deviate da strade principali

“Dopo anni di interventi sulle strade milanesi dove le ciclabili sono cresciute più in fretta dell’erba nei prati, anche in luoghi dove non erano pensabili, una riflessione è necessaria: sarebbe opportuno rivedere alcune di queste ciclabili che negli anni sono rimaste delle cattedrali nel deserto. Il capolavoro in tal senso credo sia quella tra Piazza della Repubblica e Stazione Centrale, un vialone dove forse sarebbe più utile più spazio ai mezzi del servizio pubblico e dove il percorso ciclabile potrebbe essere deviato in vie più secondarie ne gioverebbero tutti i cittadini e non solo”. Lo dichiara Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845