Salviamo Cascina Monterobbio

A Milano, in zona Barona, Cascina Monterobbio sta cadendo a pezzi. Si intervenga subito per evitare il peggio. Questo il motivo per cui domenica 8 maggio alle ore 15.30, presso il Circolo Culturale Virgilio Ferrari, è indetto un incontro che evidenzierà la storia e i tesori nascosti dalla Monterobbio. A differenza di altre cascine, nel tempo, non ha visto solo mucche e contadini ma scorci di storia milanese. Si vuole inoltre aiutare il comune di Milano (il proprietario) ad individuare le destinazioni degli spazi dando il via al recupero dell’immobile. Durante il dibattito si raccoglieranno idee e opinioni di tutti gli intervenuti.

Milano vive un momento di importante trasformazione, la cascina Monterobbio può essere la protagonista di un virtuoso progetto di riqualificazione dove la sostenibilità in termini ambientali, sociali e culturali possono accendere la parola FUTURO su questo amato patrimonio storico del Municipio 6.

Giuseppe Carlo Goldoni