Ex caserma Montello, partono i lavori per cittadella sicurezza

Dopo l’invasione della Russia in Ucraina, era stata anche proposta come centro per accogliere i profughi ucraini, dopo che negli scorsi anni aveva accolto i richiedenti asilo per la guerra in Siria, invece la ‘ex caserma Montello’ di via Caracciolo, da anni in disuso, è da pochi giorni oggetto dei lavori di demolizione e bonifica per la realizzazione della cosiddetta cittadella della sicurezza, ovvero una nuova sede della Polizia di Stato. “

Si tratta di un Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa, Polizia di Stato e Università Cattolica del Sacro Cuore – spiega la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi -. In particolare la Polizia lascerà all’Università la sede di Largo Gemelli e l’Università a compensazione interviene per ristrutturare alcune palazzine della Caserma Santa Barbara dell’Esercito”.

L’annuncio era stato dato a fine 2019 quando la Regione Lombardia aveva approvato la delibera che dava seguito ai contenuti dell’Accordo di programma sulle Caserme di Milano.