Giorgio Armani dona 500mila euro a Fondazione di Comunità Milano per Ucraina

Nei suoi primi cinquanta giorni, il Fondo #MilanoAiutaUcraina, costituito da Fondazione di Comunità Milano, con l’obiettivo di raccogliere donazioni per sostenere progetti di aiuto e accoglienza della popolazione ucraina arrivata in città per fuggire dalla guerra, ha raggiunto 981.708 euro di donazioni e si avvia verso il traguardo del milione di euro. Lo ha riferito in una nota la stessa Amministrazione meneghina, spiegando che sono stati circa 300 i cittadini, le imprese e gli enti che hanno effettuato una donazione, “desiderosi di sostenere le famiglie ucraine (soprattutto donne e bambini) nel loro percorso di accoglienza e integrazione a Milano”. Un importante contributo è arrivato da Giorgio Armani che ha partecipato alla raccolta fondi, avviata lo scorso 11 marzo, con una donazione di 500mila euro che ha più che raddoppiato le risorse a disposizione. Il Comune ha precisato che sono diversi gli interventi che potranno essere finanziati grazie alla sua generosità, tra cui l’acquisto di beni di prima necessità o l’erogazione di buoni spesa da distribuire ai profughi e alle famiglie che li ospitano, la copertura dei costi per interpreti e mediatori che stanno aiutando le famiglie ucraine a sistemarsi e a orientarsi in città, ma anche per il sostegno psicologico di cui avranno bisogno per affrontare il trauma che hanno vissuto e stanno vivendo. Il Fondo è aperto alla partecipazione economica di singoli cittadini, imprese e associazioni che vogliano dare il loro contributo. Qualunque persona o ente può, quindi, effettuare donazioni alla Fondazione di Comunità Milano, destinandole a #MilanoAiutaUcraina attraverso il sito https://www.fondazionecomunitamilano.org/fondi/fondo-milanoaiutaucraina. Per i versamenti è possibile anche utilizzare il conto 55000/1000/00162571 intestato a Fondazione di Comunità di Milano città, Sud Ovest, Sud Est e Martesana, con Iban IT18Y0306909606100000162571 e causale ‘Fondo #MilanoAiutaUcraina’. Fondazione di Comunità Milano, Comune di Milano, Città Metropolitana e Protezione Civile comporranno il coordinamento interistituzionale con funzioni di indirizzo in merito alle modalità di selezione dei progetti da sostenere e alla destinazione delle donazioni.

