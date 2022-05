Eccellenza Niguarda: primo ospedale lombardo per numero trapianti, 211 nel 2021

Nel 2021 presso l’ospedale di Niguarda sono stati eseguiti 211 trapianti di organi, un dato che colloca la struttura milanese al primo posto tra i centri trapiantologici della Lombardia. Nello specifico, sono stati trapiantati 73 reni (di cui 13 da donatori viventi), 26 cuori, 110 fegati (di cui 4 da donatori viventi) e 2 pancreas. Il 2021 per il Niguarda Transplant Center è stato un anno importante non solo dal punto di vista dei numeri ma anche sotto il profilo dell’innovazione, un fronte su cui si continua a puntare. “In particolare l’anno scorso abbiamo eseguito i primi trapianti di fegato da vivente preparati nel dettaglio grazie ad una sofisticata ricostruzione in 3D dell’organo del donatore” ha sottolineato il Direttore del Transplant Center, Luciano De Carlis. “Questi modelli aggregano i dati ottenuti dalle immagini radiologiche di Tac e Risonanza magnetica dell’organo da trapiantare. Il ‘clone’ stampato in tre dimensioni aiuta l’équipe sia in fase di preparazione dell’intervento che in sala operatoria.

Un vantaggio per i chirurghi che possono preparare al meglio la sessione operatoria e un utilissimo contributo anche in termini di formazione per allenare i chirurghi di domani” ha aggiunto. “Un trapianto, prima di tutto, ha bisogno di qualcuno che abbia scelto di donare i propri organi” ha osservato il Direttore Generale del Niguarda, Marco Bosio. “Grazie quindi a tutti, chirurghi, anestesisti, internisti, tecnici di laboratorio, infermieri, operatori del trasporto, personale impegnato nel prelievo degli organi e donatori, per aver contribuito alla crescita di uno dei progressi più straordinari non solo della terapia, ma anche della solidarietà umana”. “Saluto con grande soddisfazione e anche un po’ di commozione l’importante risultato del Niguarda” ha commentato la Vicepresidente di Regione Lombardia e Assessore al Welfare, Letizia Moratti. “Un risultato che non sarebbe stato possibile concretizzare senza un gesto fondamentale, semplice, ma anche di grande coraggio: donare gli organi. Si tratta di un gesto di grande generosità e altruismo che permette di salvare vite di chi, senza un trapianto, non avrebbe possibilità di sopravvivenza. È un gesto che, a sua volta, mette in movimento un articolato lavoro di squadra dove vengono esaltate le professionalità e le competenze di più persone” ha aggiunto.