Roma 11 Maggio – “Resilienti: Incontri con uomini e donne straordinari” – Educare alla resilienza nelle scuole italiane

11 maggio 2022, 11.30-13.00 – Teatro Vascello, Via Giacinto Carini 78, Roma

La Fondazione Patrizio Paoletti racconta in una lezione-spettacolo i risultati del progetto “Prefigurare il Futuro” realizzato in 12 scuole con 1240 studenti, insegnanti e genitori

Nella prestigiosa cornice del Teatro Vascello, la Fondazione Patrizio Paoletti presenta i risultati del progetto “Prefigurare il Futuro: metodi e tecniche per potenziare speranza e progettualità”, realizzato a beneficio di 1240 studenti, insegnanti e genitori di 12 scuole medie superiori di Lazio, Campania, Sardegna, Lombardia, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia.

Patrizio Paoletti, presidente della Fondazione, e Tania Di Giuseppe, psicologa e responsabile del progetto, presentano i risultati della sesta edizione di Prefigurare il Futuro. Il loro racconto sarà arricchito dalle testimonianze degli studenti, dei genitori e degli insegnanti che hanno preso parte al percorso. Ma l’evento sarà impreziosito anche della lezione-spettacolo “Resilienti: incontri con uomini e donne straordinari”, ultimo appuntamento del percorso che verrà interpretato dall’attrice Laura Bartoletti e dalla musicista Marianne Gubri (arpa).

IL PROGETTO

Durato 9 settimane, da marzo a maggio, e articolato in webinar e videolezioni on-line, il progetto ha offerto a ragazzi, famiglie e insegnanti un percorso di sensibilizzazione strutturato per poter posizionare in un orizzonte di senso le crisi e i cambiamenti in corso dopo la pandemia, trasformando le fragilità in forza e determinazione. Adolescenti e adulti infatti, oggi più che mai, hanno bisogno di nuovi strumenti per affrontare i cambiamenti in atto.

Prefigurare il Futuro ha promosso nelle scuole italiane la resilienza, la speranza e la prefigurazione, tre capacità straordinarie dell’essere umano capaci di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. Lo ha fatto attraverso strumenti pratici, derivati dalle conoscenze sul funzionamento cerebrale. Le neuroscienze, centro d’azione della Fondazione da oltre 20 anni, sono infatti uno strumento utile e innovativo per fortificare ragazzi, insegnanti, genitori e prevedere, prevenire, preparare ai cambiamenti presenti nella vita degli individui e delle comunità nel periodo del post Covid-19.

“Abbiamo realizzato questo progetto – afferma Patrizio Paoletti, presidente della Fondazione – per potenziare le risorse di chi sta affrontando le conseguenze più pesanti di questo momento storico, in particolare le nuove generazioni, gli insegnanti e i genitori. Parlo di abilità innate del nostro cervello come la resilienza, la speranza e la prefigurazione. La ricerca di una nuova consapevolezza di sé all’interno di un insieme come il mondo della scuola, può aiutare sia i ragazzi che gli adulti ad affrontare le avversità e a crescere insieme.”

Il progetto è stato ideato da Fondazione Patrizio Paoletti e co-finanziato da Fondazione Mediolanum Onlus. Partner istituzionale è l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA, che si è occupata, in collaborazione alla Fondazione Paoletti, di svolgere una ricerca ad hoc sull’impatto del progetto, i cui risultati verranno presentati durante l’evento.

“Dopo aver portato Prefigurare il Futuro sui territori colpiti da calamità naturali, come il terremoto in centro Italia o il crollo del Ponte Morandi a Genova – sottolinea la responsabile del progetto Tania Di Giuseppe – quest’anno abbiamo scelto di affrontare l’emergenza educativa che coinvolge i nostri ragazzi, specialmente nella fascia pre-adolescenziale e adolescenziale. La nostra scelta è stata premiata dalla grande partecipazione delle scuole coinvolte e dal grado di soddisfazione espresso dagli studenti, dai loro docenti e genitori. Il 77% ha dichiarato l’importanza e l’utilità dei contenuti presentati nel corso.”

PROGRAMMA DELL’EVENTO

L’evento è fruibile in presenza, con posti riservati per la stampa, e anche in streaming on-line.

Ore 11:00 – Ingresso dei partecipanti in Teatro

Ore: 11:30 – Presentazione del progetto e risultati di impatto:

Patrizio Paoletti, presidente Fondazione Patrizio Paoletti

Tania Di Giuseppe, psicologa Fondazione Patrizio Paoletti

Testimonianze dei partecipanti

Ore 12:00 – Resilienti: incontri con uomini e donne straordinari

Letture: Laura Bartoletti

Musica: Marianne Gubri (arpa)

Per approfondire:

bit.ly/resilienti-11-maggio

FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI

È un Ente di Ricerca No Profit nato ad Assisi nel 2000 per volontà di Patrizio Paoletti e di un gruppo di ricercatori, pedagogisti, psicologi, sociologi, medici e imprenditori. La Fondazione realizza i propri programmi di ricerca ed i progetti pedagogici per raggiungere un unico scopo: permettere ad ogni persona di entrare in contatto con il proprio immenso potenziale. Da 21 anni la Fondazione studia il funzionamento dell’uomo con una ricerca interdisciplinare: neuroscientifica, psicologica, educativa, didattica e sociale. I risultati di questi studi, insieme al raccordo dei più aggiornati saperi sul funzionamento umano, vengono immediatamente tradotti in campo educativo e didattico, per promuovere i migliori talenti nei bambini e negli adulti. fondazionepatriziopaoletti.org