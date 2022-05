Referendum per i nomi dei 4 baby falchetti del Pirellone,

Crescono a vista d’occhio i piccoli di Giò e Giulia. I loro pasti sono numerosi e abbondanti, i più vivaci iniziano a “rubare” pezzi di preda più o meno grandi per mangiarli in autonomia. Tra il soffice piumino, incominciano a intravedersi le cannucce che contengono le penne e infatti i ragazzi iniziano a sgranchirsi le ali.

Tutti e quattro: un numero che è una prima assoluta per la coppia di falchi pellegrini che abita nel sottotetto di Palazzo Pirelli ormai da diversi anni. L’ultimo nato è più piccolo ed è un maschio. Ed è amorevolmente accudito dai genitori.

E come per loro si era aperta una gara tra i lettori per decidere quale nome dargli, così oggi l’associazione Selvatica Milano – che ha raccolto le sollecitazioni di chi segue sul web le vicissitudini della famiglia – rilancia la proposta di un referendum popolare per dare un nome anche ai 4 pulli.

Intanto oggi, lunedì 2 maggio, si procederà all’inanellamento dei piccoli. E per la cronaca è stata respinta dai genitori l’intrusione di un falco adulto avvenuta qualche giorno fa. Non è escluso, spiega Guido Pinoli, naturalista che segue il nido da sempre, che «si sia trattato di uno dei loro figli, che ben conosce il nido». Ma finché la coppia è sana e forte non c’è posto per un intruso.

E propone una selezione di nomi, partendo da personaggi che ben rappresentano la cultura milanese. Così era stato per i genitori, chiamati come Giò Ponti e la moglie Giulia. «Quest’anno – dice il naturalista Guido Pinoli – abbiamo pensato di omaggiare donne e uomini che hanno contribuito alla grandezza di Milano, vi proponiamo quindi di votare all’interno della lista sottostante due nomi femminili e due maschili scrivendoli nei commenti al post sulla pagina Facebook entro lunedì 8 maggio. Saremo poi noi di Selvatica.Milano a tirare le somme dei voti».

𝘼𝙇𝘿𝘼 Merini 𝘾𝘼𝙈𝙄𝙇𝙇𝘼 Cederna 𝘾𝘼𝙍𝙇𝘼 Fracci 𝙁𝙀𝙍𝙉𝘼𝙉𝘿𝘼 Wittgens 𝙂𝘼𝙀 Aulenti 𝙇𝙐𝘾𝙄𝙇𝙇𝘼 Morlacchi 𝙎𝘼𝙉𝘿𝙍𝘼 Mondaini 𝙑𝘼𝙇𝙀𝙉𝙏𝙄𝙉𝘼 Cortese 𝙈𝘼𝙍𝙄𝘼𝙉𝙂𝙀𝙇𝘼 Melato 𝘾𝙀𝙎𝘼𝙍𝙀 Beccaria 𝘾𝙇𝘼𝙐𝘿𝙄𝙊 Abbado 𝙀𝙇𝙄𝙊 Fiorucci 𝙀𝙉𝙕𝙊 Jannacci 𝙀𝙍𝙉𝙀𝙎𝙏𝙊 Teodoro Moneta 𝙂𝙄𝙉𝙊 Bramieri 𝘼𝘾𝙃𝙄𝙇𝙇𝙀 Castiglioni 𝙂𝙐𝘼𝙇𝙏𝙄𝙀𝙍𝙊 Marchesi 𝙐𝙂𝙊 Tognazzi

(fonte Associazione Selvatica di Milano)