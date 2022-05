WANT ITA – all’American Dream Mall portiamo le aziende italiane

Martedì 3 maggio, presso il Palazzo delle Stelline a Milano verrà presentato il progetto WANT ITA – THE PLACE FOR AFFORDABLE ITALIAN LUXURY, nato dalla sinergia tra American Dream e IDG – Italian Development Group con l’obiettivo di portare 30 aziende italiane del segmento lusso all’interno dello shopping mall American Dream. Non solo una shopping area dedicata alla moda Made in Italy, ma anche un polo attrattivo per catalizzare l’attenzione di tutte le persone appassionate dello stile di vita italiano.

Ogni azienda selezionata potrà affittare uno spazio temporary di 200/400/600 SQFT (per minimo 6 mesi) per creare non solo un proprio spazio di vendita personalizzato, ma anche un ambiente dinamico fatto di eventi ed happening, vendite speciali, inviti VIP. Il brand mix dell’area WANT ITA prevede non solo aziende di moda (abbigliamento e accessori) tra realtà emergenti e più consolidate, ma anche design, wellness, beauty e food/wine, tanti aspetti differenti dello stile di vita italiano. Sarà inoltre implementato, anche grazie al coinvolgimento di ITA, un calendario di eventi e attivazioni in store per coinvolgere sempre più il pubblico americano dando modo di vivere il mood e lifestyle italiano e una serie di prodotti Made In Italy.

IDG- Italian Development Group si occuperà del concept insieme all’azienda, fino a fornire un “pacchetto chiavi in mano” per l’organizzazione e la gestione del temporary shop.

“Il progetto rappresenta un’importante opportunità di sviluppo commerciale per le aziende italiane, che possono inoltre beneficiare dei fondi agevolati SIMEST per l’internazionalizzazione e digitalizzazione delle imprese italiane all’estero – dichiara Giovanni Massetti, chief operating officer e partner societario IDG – In un mercato alla costante ricerca di nuovi sbocchi commerciali, nella necessità di armonizzare l’esposizione su differenti mercati e di compiere investimenti mirati, efficaci e controllati, il progetto Want. ITA offre una possibilità concreta per approcciare il mercato nel Nord America da una posizione privilegiata, all’interno della zona luxury del mall più visitato al mondo, a 10 min dal centro di Manhattan.Con un flusso di 40 milioni di persone all’anno, offriamo Pop-Up store allestiti per 6 o 12 mesi, inclusi di personale, management, per un investimento certo e sicuro.”

Situato nel New Jersey, American Dreamè il secondo centro commerciale più grande nel Nord America. Tra le attrazioni il parco a tema Nickelodeon Universe, una pista da sci Big Snow, l’unica stazione sciistica al coperto d’America con neve vera, un tunnel sottomarino, un parco acquatico DreamWorks, un teatro per spettacoli dal vivo con una capienza di 1.350 posti, una ruota panoramica alta 300 piedi, cinema di ultima generazione, un Legoland, un campo da minigolf, pista di pattinaggio sul ghiaccio, ristoranti e strutture per il wellness e centri estetici.