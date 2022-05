La poesia di Rodari rivive in un libro illustrato e solidale “La luna di Kiev”

Uscito in tutte le librerie italiane lo scorso 12 aprile, “La luna di Kiev” è un libro tanto bello quanto lo è l’intenzione con cui è stato prodotto. In vetta alle classifiche da ormai due settimane, il libro è un autentico fenomeno editoriale. Scopriamo quindi qualcosa di più su “La luna di Kiev” e sulla sua storia.

“La luna di Kiev” e il desiderio di pace

Quasi 70 anni fa, Gianni Rodari pubblicava per la prima volta “Filastrocche in cielo e in terra”, una raccolta di filastrocche con cui l’autore si proponeva di arricchire il bagaglio culturale dei tanti bambini e ragazzini che si sono approcciati alla letteratura per l’infanzia grazie ai genitori, agli insegnanti o ad un’innata passione per la lettura.

“La luna di Kiev” è, appunto, una delle preziose filastrocche contenute nella raccolta di Rodari. In essa, l’autore interpreta un tema caro a diversi poeti di tempi nuovi e antichi, rivolgendosi alla luna ma facendolo guardandola come la guarderebbe un bambino, curioso e un po’ ingenuo, ammaliato dalla bellezza del satellite naturale che illumina con il suo fulgore radioso i nostri passi e i nostri pensieri.

In particolare, la luna di Rodari è una luna che ci tiene a dimostrare come essa sia sempre una, sempre la stessa ad illuminare tutto il mondo, ad essere guardata al medesimo modo da tutti i bambini della terra, in qualunque parte di essa loro si trovino. La luna immortalata e personificata da Rodari, insomma, si fa portavoce di un messaggio di solidarietà e pace che interroga e commuove al tempo stesso.

La filastrocca e la guerra in Ucraina

Ultimamente, la filastrocca di Rodari che vede protagonista la luna è stata proposta e condivisa innumerevoli volte su tutti i social network poiché associata, per via del titolo e del suo contenuto, alla guerra fra Russia e Ucraina e al desiderio di pace che ognuno di noi sta alimentando ormai da tempo.

Si sa, la poesia aiuta ad esorcizzare le nostre paure e ad esprimere i nostri sentimenti più profondi. A maggior ragione, una filastrocca come “La luna di Kiev”, che è così bella e profonda nella sua semplicità, e tocca corde importanti come la solidarietà e la pace nel mondo, è stata capace di farsi strada nel cuore di molti lettori, grandi e piccini, in un momento in cui sentiamo il bisogno di armonia, di emozioni positive e di speranza.

L’edizione illustrata, un’iniziativa solidale

Dalla fama che ha acquisito la fortunata filastrocca di Gianni Rodari nell’ultimo periodo e dal suo essere in perfetta sintonia con gli eventi terribili cui stiamo assistendo che interessano l’Ucraina, è nata l’idea di ripubblicare, in un’edizione illustrata, “La luna di Kiev”.

Così, lo scorso 12 aprile, è stata pubblicata “La luna di Kiev”, ma in una splendida edizione illustrata che, sebbene sia stata pensata per i più giovani, è stata acquistata e sfogliata con piacere da moltissimi adulti.