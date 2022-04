Patto Lavoro, Spada (Assolombarda): questo è un punto partenza per nuova visione sociale

“A due giorni dalla festa del lavoro sigliamo un patto così importante che non è un punto di arrivo, ma di partenza. Un mercato del lavoro efficiente è fondamentale per supportare imprese e dare slancio a una grande città come Milano”. Lo ha detto Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, in occasione della firma del Patto del Lavoro della Città tra il Comune di Milano e Assolombarda, Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi, Confcommercio, Afol Metropolitana, Città Metropolitana di Milano, CGIL, CISL, UIL, a Palazzo Marino. “Ci troviamo a fronteggiare dei cambiamenti importanti: transizione digitale e transizione delle competenze. La formazione è il miglior strumento e la migliore garanzia per il lavoratore. Per questo serve un sostegno economico forte e fattivo in questo campo. Dobbiamo essere pronti a mettere in campo tutte le risorse disponibili, abbiamo bisogno di sostegno economico e una forte volontà. Servono non solo azioni di assistenzialismo ma maggiori garanzie per il lavoro. Dobbiamo cambiare visione sociale del lavoro e abbiamo bisogno di un mercato sempre più intelligente e innovativo”.

