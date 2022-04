Buon Compleanno Giovannino con molto rimpianto, ma che diresti oggi di Putin?

Ma sì, lo so, Giovannino, stai pedalando nei cieli con rabbia, perché sono sicura che una bicicletta l’hai trovata in Paradiso e ti prudono il cervello e le mani davanti alla tragedia in Ucraina. Il fatto è che i sovietici rimangono sempre sovietici, è solo questione di baffi, ma tra Stalin e Putin c’è la stessa ossessione, la solita follia sanguinaria. Putin a Mosca è un imperatore, si è dato una ripulita, veste elegante o almeno crede, gli occhi freddi come il ghiaccio, niente sorriso e forse ha le scarpe con i tacchi interni, ma è piccolo, un homo minus, insomma. Per dire che della Libertà, della dignità, dell’autodeterminazione di un popolo se ne frega ampiamente. La guerra che ha trucidato l’Ucraina farebbe orrore a qualsiasi persona pensante, ma non a lui. E le vittime ucraine hanno sposato il tuo motto “Non muoio neanche se mi ammazzano”, ti piacerebbero: hanno la schiena dritta, ma i civili vivono come in un lager Ricordi? Buio, fame, sporcizia…

In Ucraina le bombe, i missili, la devastazione, l’incertezza, la paura, sono il quotidiano da due mesi.

Lo so, manderesti Putin all’inferno a fare compagnia a Stalin, lo so inventeresti un Candido ad hoc, ma chi ha oggi il tuo genio sarcastico?

Il primo maggio del 1908 nascevi: grazie, nel segno della libertà.

Buon compleanno Giovannino Guareschi.

Nene (una ormai vecchia fan della Bassa)

Il 1° maggio a Roncole Verdi (PR), “Buon compleanno, Giovannino!”

Alle 11,30 verrà presentato nella sede del Club dei Ventitré il volume

Poesie 1932-1991

di Roberto Rebora, compagno di Lager di Giovannino.

Ingresso libero.

