Lavoro- Polizia Penitenziaria: concorso per 1.758 Allievi Agenti

Titolo di studio richiesto: Diploma. Presentazione Domanda: 19 maggio 2022

Sulla gazzetta ufficiale concorsi del 19 aprile è stato pubblicato il concorso pubblico, da parte del Ministero della Giustizia, di 1758 allievi agenti del corpo della Polizia Penitenziaria, che saranno così suddivisi: 1.318 uomini e 440 donne. Oltre al possesso del diploma i candidati devono avere cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici, devono avere le qualita’ morali e di condotta, devono avere efficienza fisica e idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria etc. Il concorso sarà svolto secondo diverse fasi: una prova scritta, che consisterà in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e su materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo; prove di efficienza fisica, che consisteranno nell’esecuzione di diversi esercizi ginnici (corsa, salto in alto e piegamenti sulle braccia); accertamenti psico-fisici e infine accertamenti attitudinali, diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attivita’ propria del ruolo e della qualifica da rivestire e consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio. Nella compilazione della domanda i candidati dovranno indicare: nome e cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale, il possesso del titolo di studio, il possesso della cittadinanza italiana, l’iscrizione alle liste elettorali, di non aver a proprio carico condanne penali, la residenza o il domicilio precisando il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 19 maggio 2022.

