Corvetto, Sardone (Lega):vergognoso murale contro la polizia, abusivi sono padroni del quartiere

C’è imbrattamento e imbrattamento, perché il cattivo gusto, la violenza verbale appartengono agli uomini, ma in questo caso, siamo all’insulto, all’odio espresso contro le Forze dell’Ordine. Si sapeva che in Corvetto esiste un gruppo anarcoide che non vuole la Polizia, ma mai nessuno, incluso il Comune si è posto il problema che è grave ed emerge nella sua brutalità, ai danni dei benpensanti.

“Un enorme murales coi colori della Polizia di Stato è apparso nei giorni scorsi su un muretto al centro di piazza Gabrio Rosa, al Corvetto, con la scritta ‘Odia la Polizia’. Altri striscioni e locandine al grido di ‘Fuori gli sbirri da Gabrio’ sono apparsi nel quartiere dopo gli ultimi sacrosanti sgomberi da parte delle forze dell’ordine. Gli anarchici di ‘Corvetto odia’ e ‘Galipettes occupato’ sono ormai padroni della zona nel silenzio, grave e inquietante della sinistra. Il sindaco Sala vuole condannare queste violenze e minacce nei confronti della Polizia? Oppure rimarrà in silenzio come al solito? Corvetto va liberato e ripulito da questi delinquenti campioni di abusivismo e scontri con le divise. Piena solidarietà agli uomini e alle donne della Polizia di Stato”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.