Civil Week Milano _ Una mostra per celebrare il sorriso a cura di Fondazione Opera Don Bosco onlus

Milano, dal 6 all’8 maggio, all’interno del contesto della Civil Week, verrà esposta la mostra Sorridi, è gratis! a cura di Fondazione Opera Don Bosco onlus.

Mancano pochi giorni alla tanto attesa Civil Week di Milano e Fondazione Opera Don Bosco onlus si prepara per portare in scena la sua mostra fotografica “Sorridi, è gratis!” con l’obiettivo di far riflettere sulla forza del sorriso: un gesto semplice e personale, capace di colmare gli occhi e i cuori di chi lo riceve.

L’appuntamento sarà dal 6 all’8 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, presso l’Istituto Salesiano S. Ambrogio di via Melchiorre Gioia 60, con ingresso libero e gratuito.

La mostra mette in scena una collezione di foto scattate dal fotoreporter Enrico Mascheroni durante l’esperienza con la Fondazione Opera Don Bosco onlus in Etiopia, Eritrea e Filippine. I sorrisi appartengono infatti a bambini, ragazzi e adulti incontrati nelle strade o nelle missioni salesiane che la Fondazione sostiene.

Ma la mostra non si limita ad essere una raccolta di bellissime foto: con l’ausilio di una lente di ingrandimento si potrà entrare in contatto con i protagonisti delle immagini grazie ai loro racconti, rivelati con timidezza sottoforma di aneddoti capaci di far sorridere, riflettere ed emozionare il visitatore.

La mostra sarà visitabile con accesso libero e gratuito e la possibilità di portare a casa, con una donazione libera, il libro ufficiale, un prezioso contenitore di storie e sorrisi a complemento dell’esposizione principale.

“Sorridi, è gratis! è una mostra alla quale tengo particolarmente. Inaugurata per la prima volta nel 2019 nella mia città, Sondrio, è presto divenuta itinerante. La sua bellezza e la sua capacità di parlare al pubblico più disparato ci ha permesso di poter raccontare il nostro operato oltre i nostri confini abituali e di fare cultura, facendo scoprire a tante persone la storia e l’attualità di terre lontane e facendo comprendere che non c’è nulla di più bello e condivisibile di un sorriso” – ha commentato Michele Rigamonti, Presidente di Fondazione Opera Don Bosco Onlus.

Durante la mostra verranno esposte anche le foto dei milanesi che avranno regalato il loro sorriso ad un gruppo di studenti dell’Istituto Salesiano S. Ambrogio – indirizzo grafica e comunicazione, coinvolti nei mesi scorsi in un percorso di approfondimento sulla fotografia guidato da un docente d’eccezione, Enrico Mascheroni. I ragazzi, insieme al fotoreporter, hanno realizzato due giornate di scatto in esterna proprio per poter calare nella realtà quanto appreso durante il corso e donare il loro contributo alla mostra in scena dal 6 all’8 maggio. Una proposta formativa extrascolastica accolta con entusiasmo e inserita all’interno del progetto PCTO-Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

“Nei miei viaggi con la Fondazione ho sempre cercato di immortalare volti che esprimessero gioia, serenità e gratitudine. Tre aspetti semplici e straordinari, che vanno oltre ogni confine, ogni dramma, ogni livello di povertà o conflitto. “Sorridi, è gratis!” è la celebrazione di tutto questo e vederla crescere di anno in anno, con appuntamenti sempre più importanti, mi rende consapevole e felice di aver dato l’opportunità di dar voce a chi non ne ha. In questa occasione milanese, la mostra è stata ulteriormente arricchita dall’apporto dei ragazzi con cui ho intrapreso un bellissimo percorso extrascolastico durante il quale spero di aver trasmesso loro, oltre alle competenze tecniche, tutta la passione e curiosità che ognuno di noi dovrebbe sviluppare nell’approcciarsi al mondo lavorativo, soprattutto quando si tratta di un ambito creativo quale quello da loro scelto.” – ha concluso Enrico Mascheroni – Fotoreporter professionista e autore degli scatti della mostra.

“Sorridi, è gratis!” è una mostra capace di far innamorare, emozionare, sorprendere, e sorridere. La scelta delle foto non è casuale: da sempre Fondazione Opera Don Bosco onlus è attenta nel comunicare ai propri interlocutori messaggi di gioia e speranza, seppur legati a storie e situazioni di fragilità. Per maggiori informazioni sull’operato della Fondazione si prega di visitare il sito www.operadonbosco.it.