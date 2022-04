Ucraina, Procura Milano apre indagine su volontario italiano, sopravvissuto all’attacco russo

Il pool antiterrorismo della Procura di Milano ha aperto un’inchiesta conoscitiva – quindi senza ipotesi di reato – sulla vicenda di Ivan Luca Vavassori, ex calciatore 29enne figlio adottivo di Alessandra Sgarella andato a combattere in Ucraina nelle brigate internazionali, a fianco dell’esercito di Kiev.

Dopo che per un giorno non si sono avute notizie del giovane, e si era temuto per la sua morte, ieri sera è arrivato sui social un aggiornamento con sui si rassicurava che è sopravvissuto con tutta il suo gruppo all’attacco russo a Mariupol.