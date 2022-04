Venerdì 29 e sabato 30 aprile al Teatro Gerolamo Maria Amelia Monti / Edoardo Erba in “S’É FATTO TARDI MOLTO PRESTO”

Il Tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone, poesie Maria Amelia Monti pianoforte e voce Massimiliano Gagliardi narrazione di Edoardo Erba

Al Teatro Gerolamo il 29 e 30 aprile Maria Amelia Monti ed Edoardo Erba – coppia nella vita – saranno per la prima volta in scena insieme per presentare il reading “S’è fatto tardi molto presto”, accompagnati al pianoforte da Massimiliano Gagliardi. Attraverso un diario semiserio, uno scrittore appassionato di fisica (Edoardo Erba) racconta la sua difficoltà a capire i nuovi concetti che riguardano il tempo, e a intuirne le implicazioni nella vita reale. La narrazione, fatta di brevi flash pieni di umorismo, ha il compito di lanciare le poesie contemporanee che riflettono sul tempo, lette da Maria Amelia Monti. Le poesie sono divise in gruppi e oltre a dare nuovi stimoli sull’argomento lanciato dal narratore, costituiscono una panoramica della scrittura poetica attuale, soprattutto dagli anni ’80 in poi. Quando si parla di poesia contemporanea, si pensa di solito a una poesia che contemporanea non è più, cioè quella del Novecento, di Montale, di Quasimodo, di Neruda, di Pessoa, di Eliot. Attraverso il tema del Tempo, l’idea è lanciare uno sguardo sugli autori più attuali, molti dei quali viventi, dando rilievo a voci importantissime e poco conosciute e poco lette. La scelta delle poesie comprende autori come Handke, Szymborska, Gualtieri, Viviani, Cavalli, Lamarque, Catalano, Sanguineti, Rodari. Il modo anticonvenzionale di leggerle di Maria Amelia Monti le rende fruibili, assolutamente vive e vicine. Ogni serie di poesie si conclude con una canzone, sempre a tema, interpretata da Massimiliano Gagliardi. Le canzoni, scelte per l’eccellenza del testo, sono un modo coinvolgente di esplorare l’argomento. La musica interviene anche in altri momenti, dialogando, accompagnando o facendo da contrappunto a brani e poesie. La scelta delle canzoni comprende autori come De Gregori, Dalla, Califano, Cammariere, Nergramaro.

durata spettacolo: 70 minuti ORARI: spettacolo ore 20

