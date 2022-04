Incontro di basket Varese-Bologna: Carabinieri e poliziotti presi a cinghiate dagli ultras.

Brutale aggressione durante l’incontro di basket Varese-Bologna, in cui alcuni militari sono stati brutalmente aggrediti e presi a cinghiate da ultras particolarmente violenti. Notevoli sono stati anche i materiali di equipaggiamento danneggiati nell’occasione. Dimostrazione che le procedure in materia di ordine pubblico attualmente in vigore non sempre garantiscono la massima sicurezza e incolumità dei nostri operatori».

Lo dichiara Ilario Castello, segretario provinciale di Milano del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «I colleghi del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia e dei poliziotti del 3° Reparto Mobile di Milano, hanno mantenuto i nervi saldi dimostrando professionalità e alto senso del dovere, nonostante chiari siano stati i segnali lanciati sin dall’inizio dalle frange più estreme delle tifoserie pronte ad affrontarsi in modo violento. Alla luce di ciò – aggiunge Castello – chiediamo che il Comando Generale dell’Arma approvi al più presto le nuove procedure operative nei servizi di ordine pubblico, finalizzate a garantire maggiori tutele per tutto il personale impiegato, attualizzando le modalità di intervento».