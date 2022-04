Bernardo: Milano superi faziosità e sia simbolo di unità e pace

“Proporrò in Consiglio comunale di far diventare Milano la città simbolo del superamento delle fazioni ideologiche novecentesche. Simbolo di un’epoca nuova di pace e fratellanza. Se questa giornata deve avere un senso oggi è proprio questo: onorare il sacrificio di tante vite cadute per la libertà, abbattendo ogni ostacolo divisivo e fazioso. La politica può e deve avere diverse visioni, ma il pluralismo è la ricchezza non la povertà della democrazia. Dalla nostra città diamo un segno di rivincita della libertà in ogni tempo e in ogni luogo. Dare eccessivo potere alla finanza, all’economia impoverisce la società. Noi milanesi siamo per un 25 Aprile di liberazione da qualsiasi forma di prevaricazione e di oppressione sociale, economica e culturale”. Lo dichiara Luca Bernardo, capogruppo della Lista civica a Palazzo Marino.





