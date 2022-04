Il Questore di Milano chiude tre locali per 10 giorni

Lo ha comunicato la Questura di Milano. Il provvedimento di sospensione è stato notificato ieri pomeriggio, al titolare del “Bar Saltanet” in via Breno a Milano, perché frequentato abitualmente da numerose persone con a carico gravi precedenti. La chiusura di 10 giorni al “Caffè Monti” di via Vincenzo Monti a Milano, invece, è scaturita a seguito di vari interventi da parte delle forze dell’ordine per liti tra avventori, oltre che per le segnalazioni dei cittadini in merito a schiamazzi in orario notturno. La sospensione di 10 giorni al “Secret Room” di via Bellingera a Legnano (Milano), in quanto, il 6 marzo scorso, i poliziotti sono intervenuti presso il locale per una lite in cui un ragazzo è stato trasportato in ospedale con una prognosi di 35 giorni: nei giorni seguenti, nel corso di controlli, i poliziotti del Commissariato hanno constatato più volte la presenza di un numero elevato non consentito di persone all’interno che violava la normativa Covid 19. (ANSA).



