Il partigiano di Enzo Jannacci “Sei minuti all’alba…” (video)

Riproporre Jannacci, la sua umanità, la sua visione contro la guerra è un omaggio.

“Vorrei dedicare questa canzone a mio padre, è importante ricordare visto che oggi c’è chi oggi confonde la Repubblica di Salò con la Repubblica di San Marino” disse.

Il padre di Jannacci era infatti un attivo partigiano nell’area milanese.

Nel ’66 esce il 33 giri Sei minuti all’alba prodotto da Nanni Ricordi. La canzone che dà il titolo all’album racconta gli ultimi minuti di vita di un partigiano prima della fucilazione. Non è un eroe, vorrebbe fuggire, essere altrove. Ha combattuto solo per la paura dei fascisti. Non vuole essere confessato da nessun prete. Va bene un’ultima sigaretta mentre il buio schiarisce. La fucilazione arriverà. Una Resistenza senza retorica.

Sei minuti all’alba: el gh’è gnanca ciàr

sei minuti all’alba: il prete è pronto già;

l’è giamò mess’ura ch’el va dree a parlà…

glie l’ho detto: “Padre, debún, mi hoo giamò pregà!”

Nella cella accanto cantenn ‘na cansún…

sì, ma non è il momento! Onn pu d’educasiún!

Mi anca piangiaria, il groppo è pronto già.

Piangere. Doaccordo, perchè m’hann de fucilà:

Vott setémber sunt scapaa, ho finì de faa el suldaa.

Al paìs mi sunt turnà: “disertore” m’hann ciamaa!

De sul treno caregà, n’altra volta sunt scapaa:

in montagna sono andato, ma l’altrier

coi ribelli m’hann ciapaa!

Entra un ufficiale; m’offre da fümà…

“Grazie, ma non fumo prima di mangià”

Fa la faccia offesa… mi tocca di accettar.

Le manette ai polsi son già… e quei là vann dree a cantà!

E strascino i piedi, e mi sento mal…

sei minuti all’alba! Dio, cume l’è ciàr!

Tocca farsi forza: ci vuole un bel final!

Dai, allunga il passo, perchè ci vuole dignità!

Vott setémber sunt scapaa, ho finì de faa el suldaa.

Al paìs mi sunt turnà: “disertore” m’hann ciamaa!

De sul treno caregà, n’altra volta sunt scapaa:

in montagna sono andato, ma l’altrier

coi ribelli m’hann ciapaa!