Il Comune di Assago aderisce all’iniziativa “Puliamo il Naviglio Pavese da Milano a Pavia” Domenica 24 aprile, a partire dalle ore 9:00

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il Comune di Assago ha aderito all’iniziativa “Puliamo il Naviglio Pavese da Milano a Pavia”.

L’ iniziativa organizzata dal gruppo di volontari SALT, Sacco libera tutti, che da almeno 3 anni hanno introdotto la pratica del plogging che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada durante le passeggiate lungo l’alzaia del Naviglio Grande nella zona del pavese. Tale L’iniziativa si svolge in collaborazione e con il patrocinio di tutti i comuni attraversati dal Naviglio Pavese, tra cui Milano municipio 5, Assago, Rozzano, Zibido San Giacomo, Binasco, Casarile, Vellezzo Bellini, Giussago, Certosa, Borgarello e Pavia. Si tratta di una giornata di pulizia e di piantumazione di piccole piante autoctone, con la posa di cartelli in legno, decorati dai ragazzi delle scuole, contenenti messaggi di rispetto per l’ambiente. L’evento, che si terrà domenica 24 aprile 2022, con inizio alle 9:00 e con termine entro le ore 12.00, rientra nelle iniziative per la diffusione del modello di sostenibilità e rispetto dell’Ambiente. La zona interessata è tutta la pista ciclabile (lato alzaia) toccata dal Naviglio Pavese, partendo da Milano e arrivando fino a Pavia. Gli studenti delle scuole partecipanti si occuperanno della realizzazione e della decorazione di cartelli in legno, che verranno posati lungo il percorso e resteranno visibili lungo la pista ciclabile per tutta la settimana successiva. I cartelli, una volta raccolti, saranno utilizzati per realizzare un’opera d’arte itinerante. Mai, come in questo momento, si avverte la necessità di fare RETE tra le associazioni: molte di loro si stanno adoperando localmente per la buona riuscita della giornata che, ne siamo sicuri, vedrà moltissime adesioni.

Diverse associazioni sportive hanno già comunicato la propria partecipazione, tra cui il Club Vogatori Pavesi, i Navyli Seals di Binasco, e Milano con la Canottieri San Cristoforo. Alcune compagnie teatrali, ISV In Scena Veritas per Pavia, durante la passeggiata, narreranno ai partecipanti, la storia di questo importante corso d’acqua. “ll progetto è ambizioso, i chilometri sono tanti, ma crediamo che la sinergia di tutti i comuni rivieraschi sia un ottimo punto di partenza per la realizzazione dello stesso” dichiarano gli organizzatori. Lara Carano, Sindaco di Assago, ha affermato in merito:”Il Comune di Assago è attento da sempre al rispetto dell’ambiente e alla pulizia del territorio. Per noi la salvaguardia dell’ambiente rappresenta una finalità di carattere prioritario. Partecipare a tale iniziativa, che abbiamo patrocinato, significa aderire al grande progetto più ampio di salvate il pianeta e di aver cura di esso, che si estrinseca, in questo caso, attraverso l’eliminazione dei rifiuti, che rappresentano una piaga della società non solo italiana, ma anche mondiale. Basta pensare a quanto nocivo possa essere l’inquinamento dei mari, del nostro cielo, dell’aria che respiriamo. Mantenere pulito il nostro habitat non è solo un dovere civico, ma umano, sociale e di carattere salutare per tutti gli esseri viventi. Assago ha sempre dato corso ad iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente in quanto consapevole della necessità di doverlo rispettare per la salvaguardia della vita umana”.