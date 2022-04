Concertone Primo Maggio, sul palco Mengoni, Consoli, Pezzali “Lavoro per la pace”

Sotto la scure della pandemia, negli ultimi due anni, era finito anche il tradizionale Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, costretto a ricorrere a esibizioni solitarie in studio il primo anno e a un pubblico super ridotto nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica il secondo.

Quest’anno l’evento organizzato da Cgil, Cisl e Uil, si riprende il suo spazio e la sua gente, e torna in piazza, trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2 – anche visual, con il commento di Diletta Parlangeli ed Elena Di Cioccio, nella prima parte, e di Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto nella seconda – e Rai Play (dove sarà disponibile anche on demand), dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 alle 24. Lo slogan scelto è “Al lavoro per la pace”, per continuare a sollecitare il confronto sui temi da sempre cari al Concertone (lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, tolleranza e accoglienza) senza dimenticare ciò che succede poco lontano dai nostri confini. E proprio per questo sono stati scelti come unici e simbolici ospiti internazionali i Go_A, un gruppo musicale ucraino che ha rappresentato il Paese martoriato dalla guerra all’Eurovision 2021. A fare da raccordo alla narrazione, ci sarà per la quinta volta consecutiva Ambra Angiolini. Sarà lei ad accogliere gli oltre 30 artisti che si alterneranno sul palco, tra nuove realtà e nomi già affermati della scena musicale italiana, con l’obiettivo e la volontà di restituire una fotografia attendibile della vita artistica italiana. Tra gli ospiti Marco Mengoni e Max Pezzali, entrambi alla loro prima volta in piazza San Giovanni, la cantantessa Carmen Consoli, l’intramontabile Ornella Vanoni, Coez (che agli inizi della sua carriera, quel palco per quattro anni lo ha vissuto nel dietro le quinte, facendo il facchino, montando la struttura, scaricando gli strumenti), Rkomi che l’anno scorso è stato il re delle classifiche con il suo Taxi Driver e guida un nutrito gruppo di rapper presenti da Mecna a Mr. Rain, passando per Rancore e Fasma. E poi ancora Tommaso Paradiso, Willie Peyote, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri, Le Vibrazioni. Luca Barbarossa sarà con gli Extraliscio, la Bandabardò con Cisco. Tornano i Coma_Cose, La Rappresentante di Lista, Clementino e l’Orchestraccia. Attenzione anche alle nuove realtà con Ariete, Bresh, Caffellatte con Deddy, Bigmama, HU, Mara Sattei, Angelina Mango. Completano il cast Claver Gold, Luchè, Mace ft. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce, Joan Thiele, Mobrici, Psicologi, Rovere, Sinkro, VV. Inoltre, per la prima volta al Concertone, ci saranno gli artisti di Notre Dame de Paris, con una performance speciale che celebra vent’anni di successi dello spettacolo musicato da Riccardo Cocciante. I momenti di riflessione saranno affidati a Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini. Si esibiranno anche i tre vincitori di 1MNEXT 2022, il contest del Concerto del Primo Maggio che ogni anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le migliori 3 proposte emergenti. Il vincitore assoluto del contest sarà proclamato durante il Concertone. (ANSA).