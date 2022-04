Ministro Messa: “Accademia di Brera da sempre aperta a tutto il mondo.” 1.755 matricole, finite bonifiche per campus

L’Accademia di Brera ha inaugurato il nuovo anno accademico con uno sguardo verso il futuro. È stato infatti annunciato che si sono concluse le bonifiche per il nuovo campus allo Scalo Farini ed è stato confermato l’arrivo dei primi studenti nel 2024. “Abbiamo fatto miracoli, ma non li abbiamo fatti perché siamo più bravi degli altri, ma perche abbiamo pensato che se c’è un futuro, il futuro è dei nostri ragazzi e giovani, e abbiamo il dovere di costruirlo con loro” ha detto la presidente, Livia Pomodoro. “Noi abbiamo già cominciato a predisporre tutto. Forse un piccolo carotaggio lo farò alla fine del 2023, nel 2024 avremo sicuramente il campus, ma avremo forse anche tante iniziative” ha aggiunto citando gli attuali 4.645 iscritti all’Accademia, di cui 1.755 matricole. Gli stranieri in totale sono 1.154. “Siamo particolarmente fieri perché circa il 35 40 per cento dei nostri studenti è straniero, vengono da tutto il mondo. Abbiamo tutto il mondo asiatico che guarda con molto interesse a noi, ma abbiamo anche tantissimi ragazzi da Paesi occidentali e anche da paesi molto lontani e talvolta perfino un po’ sconosciuti” ha continuato Pomodoro.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845