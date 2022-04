Bertolè, Bestetti (FI): bene rimozione manifesti illegittimi, ora assessore si scusi

“L’avvio delle operazioni di rimozione delle migliaia di manifesti affissi dal Comune di Milano recanti la gigantografia dell’Assessore Bertolè è una buona notizia, pur essendo l’ammissione della loro evidente illegittimità, come sosteniamo da giorni”.

Così in una nota Marco Bestetti (Forza Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino, che tra i primi aveva contestato la campagna comunicativa diffusa dal Comune di Milano.

“Dopo le improbabili giustificazioni fornite dell’Assessore – continua Bestetti – ora mi aspetto di sentire l’unica parola che Bertolè avrebbe dovuto pronunciare fin dall’inizio: ‘scusate’. Non pretendo le scuse verso il centrodestra, che evidentemente aveva ragione, ma le pretendo verso i milanesi, per aver trattato la nostra città come un Circolo del PD” conclude Bestetti.

Marco Bestetti

Consigliere comunale di Milano