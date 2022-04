Teatro Manzoni – 27 e 28 Aprile – PAOLO CEVOLI in “Lezioni di marketing romagnolo”

Paolo Cevoli, imprenditore con l’hobby del Cabaret, racconta la sua esperienza di manager della ristorazione. Uno spettacolo comico in cui affronta, con la sua innata simpatia, il suo passato e presente da imprenditore: dalle origini della Pensione Cinzia di Riccione, gestita dalla famiglia, fino ai giorni nostri. Fa da sfondo una terra, la Romagna, che ha nell’ospitalità, nella laboriosità e nel buon umore il segreto del suo successo. Azienda, marketing e Customer Relationship Management rivisti con un concetto tutto Romagnolo in un monologo teatrale interamente da ridere.

Filo conduttore dello spettacolo una parola molto di moda nel mondo della formazione aziendale: Storytelling. In un mondo in cui social e web sono la nuova frontiera della comunicazione, “luogo” di incontro di domanda e offerta, Cevoli esplora a modo suo questa antica arte del raccontare dandone una personale versione e una nuova definizione. Non “storytelling” ma “sparacazzating”. Infatti il comico/imprenditore sul profilo LinkedIn definisce la sua professione PAFS – Professional Air Fried Seller. Per dimostrare quanto sia importante usare sigle incomprensibili in inglese italianizzato.