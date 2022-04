Antonio Salinari, capogruppo Forza Italia Municipio 7 “la sinistra vuole rimuovere il crocefisso dall’aula consiliare del Municipio 7”

“La sinistra del Municipio 7 vorrebbe cancellare i simboli della nostra cultura e della nostra civiltà” – commenta Antonio Salinari capogruppo Forza Italia del Municipio 7 – “abbiamo i quartieri fuori controllo, carovane di nomadi in strada, baby gang, case occupate abusivamente, discariche di rifiuti in strada a cielo aperto e la sinistra del Municipio 7 cosa fa? presenta una richiesta – appena trascorsa la Pasqua – per la rimozione del crocifisso dall’aula consiliare andando contro alla nostra tradizione e alla nostra storia nel nome di uno Stato laico che garantisca il rispetto di tutti ma si dimentica che la nostra capacità di rispetto si deve proprio alle radici della nostra storia e dei nostri valori” – continua Salinari – “rispetto che si fonda soprattutto sul Crocifisso simbolo di amore e pace soprattutto in questo momento particolare della nostra vita: prima la lotta al virus e ora la guerra in Ucraina alle porte dell’Europa”.

