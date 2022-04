Monza. Ville Aperte in Brianza compie 20 anni! In preparazione ricco programma di eventi e proposte

Con l’edizione primavera dal 23 aprile al 1°maggio aprono 13 ville storiche in 13 Comuni

Un’edizione straordinaria di aperture primaverili inaugura il ventennale di Ville Aperte In Brianza che sarà festeggiato da aprile ad ottobre con un ricco calendario di eventi. Si parte con l’EDIZIONE PRIMAVERA: dal 23 aprile al 1° maggio per due fine settimana aprono 13 Ville storiche in 13 Comuni. Un percorso affascinante lungo più di 120 km tra 5 Province lombarde, (Monza e Brianza, Lecco, Como, Città metropolitana di Milano e, per l’autunno, anche Varese) per scoprire tesori inediti.

Le aperture straordinarie “Edizione primavera”: Ville Aperte “Ventennale” – edizione primavera torna al format originale che prevede SOLO l’apertura di Ville di delizia, complessi architettonici che risalgono in molti casi al ‘500, nei Comuni di: Arcore, Cesano Maderno, Desio, Meda, Monza, Vimercate per la Provincia di Monza e della Brianza; Missaglia, Monticello, Varenna per la Provincia di Lecco; Cernobbio ed Inverigo per la Provincia di Como; Bollate e Lainate per la Città Metropolitana di Milano. Le aperture seguono questo calendario:

23 aprile: la Reggia di Monza; Villa Borromeo D’Adda– Arcore; Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Palazzo Trotti – Vimercate; Villa Monastero – Varenna;

24 aprile: Villa Borromeo D’Adda– Arcore; Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Villa Cusani Tittoni Traversi – Desio; Palazzo Trotti – Vimercate; la Reggia di Monza; Villa Sormani Marzorati Uva – Missaglia; Villa Monastero – Varenna; Villa La Cagnola – Inverigo; Villa Arconati – Bollate; Villa Visconti Borromeo Litta – Lainate.

25 aprile: Villa Borromeo D’Adda– Arcore; Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Villa Cusani Tittoni Traversi – Desio; Palazzo Trotti – Vimercate; la Reggia di Monza; Villa Sormani Marzorati Uva – Missaglia; Villa Monastero – Varenna; Villa Visconti Borromeo Litta – Lainate.

30 aprile: Villa Borromeo D’Adda– Arcore; Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Villa Cusani Tittoni Traversi – Desio; Palazzo Trotti – Vimercate; la Reggia di Monza; Villa Sormani Marzorati Uva – Missaglia; Villa Monastero – Varenna.

1°maggio: Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno; Villa Cusani Tittoni Traversi – Desio; Villa Antona Traversi e Chiesa di San Vittore – Meda; Palazzo Trotti – Vimercate; la Reggia di Monza; Villa Sormani Marzorati Uva – Missaglia; Villa Monastero – Varenna; Villa Visconti Borromeo Litta – Lainate; Villa Bernasconi -Cernobbio; Villa La Cagnola – Inverigo; Villa Arconati – Bollate; Villa Visconti Borromeo Litta – Lainate.

Gli itinerari: uno dei punti di forza di Ville Aperte sono le collaborazioni con le associazioni del territorio che hanno confermato la loro partecipazione. Nel pacchetto “primavera” sono compresi itinerari a cura delle Associazioni e di guide turistiche abilitate che si terranno nei Comuni di Monza, Desio, Vimercate e Monticello Brianza (Provincia di Lecco).

23 aprile: si inaugura per la prima volta il percorso “Oreno, il borgo delle Ville”

24 aprile: A Monza si propone il percorso “Residenze nobiliari: dalla Villa Reale a Villa Mirabello; a Desio “Il parco di Desio: da giardino di delizia a parco pubblico.

25 aprile: tra le novità si presenta “in bicicletta alla scoperta dei paesaggi e della ville della Brianza dipinti dai coniugi Lose, vedutisti dell’Ottocento”.

Per l’occasione presso Villa Greppi di Monticello dal 23 aprile al 1° maggio sarà possibile visitare gratuitamente la mostra con l’esposizione delle 24 stampe realizzate da Federico e Carolina Lose, in occasione dei 200° anniversario del loro “Viaggio pittorico nei monti di Brianza”, dedicate ai paesaggi e alle ville della Brianza.

1° maggio: a Desio la proposta “Desio da scoprire”.

Si segnala il 30 aprile, presso Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, un percorso di inclusione e cittadinanza attiva per persone con disabilità “Senso Comune”. Info sul sito web www.villeaperte.info e sulla app Ville Aperte in Brianza. Il costo del biglietto è di 5€ a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate, da associazioni culturali, pro loro e volontari. Sarà attiva una infoline dedicata alla manifestazione: il personale dedicato risponderà al numero 039/9752251.