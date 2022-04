Risorga l’intelligenza del cuore per la Pace

E’ Pasqua, festa della Resurrezione del Rinnovamento e della Pace.

Ai lettori di Milano Post un augurio con le parole dei grandi autori

Il grande dono della Pasqua è la speranza. (Basil Hume)

La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L’amore sia il valore più importante per la tua Pasqua. (Papa Giovanni Paolo II)

Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio”. E volteggiando di qua e di là, attraversando paesi e città, ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: “Viva la pace, abbasso la guerra”. (G. Rodari)

“Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua.”

(Clarence W. Hall)

“E’ l’ora di squarciare le catene, E’ tempo di far fiorire le anime.”

(Katherine Lee Bates)

“Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera.”

(Lutero)