Ha messo sulle unghie smalto giallo e blu della bandiera ucraina: 46enne denunciata e arrestata a Yalta

Una manicure accurata, con alternati sulle unghie i colori giallo e blu della bandiera ucraina e sull’anulare il rosso e il nero che rimandano ai nazionalisti ucraini di Pravda Sektor, organizzazione paramilitare bandita in Russia. Unghie che non sono passate inosservate agli occhi di un cliente della sua agenzia di traduzioni che ha sporto denuncia all’Fsb, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa. Così, Olga Dyachenko, 46enne di origine ucraine ma cittadina russa dal 2021, è stata convocata nella stazione di polizia della città dove vive, Yalta, arrestata, interrogata e poi rilasciata in attesa di giudizio. La notizia è rimbalzata dal canale Telegram Baza ai siti d’informazione russi come Lenta.ru. Gli agenti hanno fotografato le unghie (nella denuncia del cliente si legge che sono decorate con “i colori di un traditore nazionale”) e interrogato la donna, che si sarebbe difesa così: “Non c’è nulla di sospetto al riguardo: la mia è una normale manicure multicolore e chi ha sporto denuncia si è inventato tutto”. Quelle unghie erano state decorate due settimane prima “e fino ad allora nessuno se ne era preoccupato”, ha aggiunto Olga Dyachenko, che dopo l’interrogatorio si è fatta rimuovere lo smalto. Il rapporto di polizia è ora sul tavolo del dipartimento locale dell’Fsb.



