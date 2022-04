Viale Molise, sgomberato alloggio Aler: 3 nordafricani denunciati

I carabinieri della Compagnia di Corso Monforte hanno sgomberato un alloggio Aler al piano terra dello stabile in viale Molise 5 occupato abusivamente da 8 persone di origine nordafricana di età compresa tra i 39 e i 20 anni. Gli occupanti sono stati tutti deferiti per invasione di edifici.

Due egiziani di 24 e 31 anni e un algerino di 28 sono stati denunciati in quanto irregolari sul territorio nazionale. Inoltre il 24enne è stato anche denunciato per allaccio abusivo alle rete elettrica e per furto aggravato e ricettazione perché trovato in possesso di quattro smartphone, una macchina fotografica digitale, dieci orologi e monili di dubbia provenienza.