Museo Nazionale Scienza e Tecnologia: attività, visite guidate, spazi per vacanze Pasqua

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

SPACE LOVERS

Attività e visite guidate a tema spazio per le vacanze di Pasqua, Festa della Liberazione e Festa del Lavoro.

Adulti e bambini potranno partecipare a una missione marziana nel nuovo laboratorio Base Marte, vivere le fasi di addestramento di un astronauta nel cinema virtuale del Museo e scoprire i tesori nascosti nell’area Spazio.

I visitatori del Museo potranno vivere un’esperienza spaziale nel nuovo laboratorio Base Marte, che ricrea una base marziana come scenario innovativo per sperimentare le STEM attraverso un inedito gioco di ruolo dal vivo. Pensato per ragazzi dai 10 ai 14 anni, Base Marte è un ambiente immersivo in cui mettersi nei panni dell’equipaggio di astronauti in missione sul Pianeta Rosso per garantire la sopravvivenza della Base. Il laboratorio è parte del progetto nazionale STEM*Lab – Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare – selezionato dall’impresa sociale Con I Bambini

Il viaggio nello spazio continua nel nuovo cinema virtuale VR Cinema dove i partecipanti, indossando dei visori, potranno vivere le fasi dell’addestramento di un astronauta, immergendosi nel documentario Being an astronaut , il primo film in realtà virtuale mai girato nello spazio. La speciale VR Zone permanente, realizzata in collaborazione con Rai Cinema, permette al pubblico di esplorare le più innovative frontiere della visione, tra sperimentazione e interattività. Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, a completamento della visione del docufilm, sarà possibile effettuare, insieme al curatore del Museo, una visita guidata esclusiva alla sezione Spazio.

Novità delle festività primaverili le speciali visite guidate Spazio: ieri, oggi e domani per ripercorrere la storia e le prospettive dell’esplorazione spaziale e Con il naso all’insù, percorso dedicato ad adulti e bambini dai 4 anni.

La sezione Spazio del Museo presenta affascinanti oggetti inediti, esperienze interattive, approfondimenti e curiosità oltre all’unico frammento di roccia lunare presente in Italia, al prototipo di tuta sovietica per esplorazione lunare detta Krechet, al settore equatoriale di Jonathan Sisson e ancora alle tute spaziali di Samantha Cristoforetti – in partenza per la missione Minerva – e Luca Parmitano, indossate a bordo della ISS. Apre la visita il grande telescopio Merz-Repsold grazie al quale Giovanni Schiaparelli osservò e descrisse la superficie di Marte, contribuendo a creare il mito dei marziani. Particolarmente interessante è inoltre l’esposizione temporanea di immagini satellitari della Terra, Fragility and Beauty – Taking the pulse of our planet from space , promossa dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. Non può infine mancare la visita a uno delle cifre distintive del Museo, il razzo Vega, il modello in scala 1:1 del primo vettore sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea e Avio, collocato negli spazi esterni del Museo.

Tante le attività anche nei laboratori interattivi, dove si alternano le proposte nella Digital Zone You&Ai e nei laboratori Future Inventors, Genetica, Alimentazione, Chimica, Leonardo e in Tinkering Zone.

La mostra temporanea Sociocromie, curata dall’architetto e designer Giulio Ceppi e dedicata al valore storico e sociale del colore, è prorogata fino a domenica 3 luglio 2022. Sono sempre previste nei fine settimana e nei giorni festivi le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti, per i bambini e a pagamento alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, e all’interno del sottomarino Enrico Toti.

Calendario delle attività > https://www.museoscienza.org/it/offerta/calendario

Prenota e acquista il biglietto > https://museoscienza.vivaticket.com/must/landingmuseo.html

lunedì 18 e lunedì 25 aprile e domenica 1° maggio, apertura straordinaria dalle 9.30 alle 18.30.

