Gita di Pasquetta: i fuoriporta a poche ore da Milano

Il meteo sembra promettere belle giornate durante il fine settimana di Pasqua e, non volendo o potendo impegnare cifre dispendiose, si possono effettuare escursioni vicino a MIlano che consentono di scoprire paesaggi, natura o visite culturali che non ti aspetti. Per i milanesi, poi, è tradizione fare una gita fuoriporta il giorno di Pasquetta. Da qualche anno una delle attività preferite per trascorrere una giornata all’aria aperta è visitare un campo you-pick di tulipani. Le grandi distese multicolori di questi fiori non sono soltanto nei Paesi Bassi, anche a Milano e dintorni si possono ammirare trovare diversi campi dove è possibile creare anche il proprio bouquet.

Per coloro che ancora non l’avessero mai visitata si può programmare una gita a Monza, per entrare nei saloni della Villa Reale e vedere il parco recintato più grande d’Europa. Oppure entrare in Duomo dove è custodita la Corona Ferrea che ha incoronato re ed imperatori, o ammirare il ciclo di affreschi tardo gotici dedicato alla regina Teodolinda. A Lodi è possibile godere di una pausa naturalistica e romantica con una minicrociera lungo il fiume Adda, un tour culturale tra castelli e musei, senza rinunciare a qualche peccato di gola, tra formaggi tipici, amaretti e biscotti. Poichè la Lombardia è la regione con il maggior numero di siti riconosciuti patrimonio dell’umanità dall’Unesco non c’è che l’imbarazzo della scelta per ammirare le mura veneziane di Bergamo o andare alla scoperta delle incisioni rupestri in Val Camonica o dei Sacri Monti, come quello più famoso nei pressi di Varese. Una gita al lago è bellissima in questo periodo, e i grandilaghi di Lombardia offrono paesaggi, tutti differenti ma degni di ammuirazione: Cammminare lungo le rive dei laghi di Como, Maggiore o di Garda, è uno dei passatempi più rilassanti. Per gli amici a quattro zampe, ci sono spiagge dog friendly presso ogni lago lombardo.