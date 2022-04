Beni confiscati, De Corato: governo modifichi suddivisione fondi PNRR

L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha inviato una lettera ai colleghi delle altre Regioni per chiedere la loro adesione alla richiesta di una diversa suddivisione, a livello nazionale, dei fondi del PNRR destinati all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il documento è già stato sottoscritto dall’assessore regionale alla Sicurezza della Regione Toscana Stefano Ciuoffo e condiviso dal presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta alla Corruzione della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. La bozza della richiesta, che sarà inviata al premier Mario Draghi e al ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, segue il ‘1° Forum espositivo dei beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata’, tenutosi a Napoli nei giorni scorsi.

“Il Forum di Napoli – è scritto nella lettera inviata agli assessori regionali – è stato sicuramente un’importante occasione per presentare i tanti validi progetti di valorizzazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre, ha rappresentato anche l’occasione per confrontarsi anche sulle difficoltà e criticità legate al recupero di questi beni”.

“In particolare – si legge – data anche la presenza di esponenti del governo, tra cui il ministro Carfagna, è emerso il forte squilibrio tra le risorse del PNRR destinate alle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali. È un dato di fatto che il fenomeno sia da anni diffuso anche nelle regioni del centro-nord, come chiaramente ha dimostrato la partecipazione della Regione Lazio, Toscana e Lombardia”.

“Di fronte a questa palese criticità – prosegue la missiva – il ministro Carfagna si è reso disponibile a valutare un diverso criterio di ripartizione del Fondo di coesione, a fronte di una richiesta comune da parte delle diverse regioni centro settentrionali”.

“Il documento che abbiamo elaborato con il collega della Toscana Stefano Ciuoffo – ha commentato l’assessore De Corato – intende evidenziare al Governo un tema molto importante. Il numero dei beni confiscati nelle regioni del centro-nord è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Le difficoltà nella gestione sono numerose e, senza i fondi adeguati, si rischia di sottrarli alla criminalità ma di non essere in grado di renderli utilizzabili per la collettività. Per questo ritengo fondamentale rivedere i criteri di assegnazione dei fondi del PNRR destinati al loro utilizzo”.

“Riconosciamo le esigenze delle regioni meridionali – ha concluso De Corato – ma riteniamo necessario fornire maggiori strumenti anche alle nostre realtà”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845