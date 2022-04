Sicurezza Piazza Aspromonte – telecamere – controlli serali e notturni – cancellata – il Municipio 3 boccia tutto e dice no !!!

PER IL MUNICIPIO NON ESISTEREBBE ALCUN PROBLEMA DI SICUREZZA IN PIAZZA ASPROMONTE, ANZI IL MUNICIPIO 3 DISCUTE LE RICHIESTE DOPO 5 MESI E BOCCIA TUTTO IL DOCUMENTO, PERFINO LA RICHIESTA DI UN AUMENTO DEI CONTROLLI IN ORARIO NOTTURNO DELLA ZONA !!!!

Sembra assurdo ma così è, lo scorso consiglio di Municipio 3 si è discussa dopo ben 5 MESI dalla presentazione (e solo questo potrebbe dare un’idea dell’attenzione che il Municipio ha per questioni che riguardano la sicurezza dei nostri quartieri) la richiesta in merito all’aumento di controlli, installazione di telecamere e valutazione della posa di una cancellata a favore della sicurezza contro il degrado ed i bivacchi sia diurni che notturni all’interno dei giardini di Piazza Aspromonte

In modo veramente sconcertante , la MAGGIORANZA che guida il “parlamentino” composta da PD – Lista Beppe Sala Sindaco – Sinistra per Sala ed Europa Verde ha BOCCIATO l’INTERO DOCUMENTO all’interno del quale erano presenti queste 3 semplici e chiare richieste:

Prevedere l’installazione di telecamere all’interno e nelle immediate vicinanze dell’area di cui in oggetto nonché la posa di apposita segnaletica (cartelli) indicanti la presenza delle stesse al fine di informare la cittadinanza e scoraggiare potenziali malintenzionati Potenziare ed aumentare il numero di pattugliamenti da parte della Polizia Locale soprattutto in orario notturno dei giardini della piazza al fine di preservarla da utilizzi illeciti La possibilità dell’installazione di un sistema di chiusura mediante cancellata dell’intera area in orario notturno in modo tale che non fosse accessibile da parte dei “soliti noti” che usualmente organizzano veri e propri rave – concerti abusivi all’interno della piazza lasciando la mattina dopo scene da vero e proprio immondezzaio

Cosa ASSURDA SOPRATTUTTO ALLA LUCE DEI RECENTI FATTI DI CRONACA, risse notturne addirittura con morti, violenze e rapine che proprio nei giorni scorsi che hanno fatto salire Milano alla ribalta delle cronache nazionali e cittadine, proprio come negare l’evidenza….

Insomma si è detta CONTRARIA ad interventi di POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA – POSA DI TELECAMERE – AUMENTO DI CONTROLLI E PATTUGLIAMENTI, come se in quartiere andasse TUTTO BENE, non ci fossero problemi di questo tipo e NON FOSSE NECESSARIO PROCEDERE COME RICHIESTO !!!!

Come se le telecamere, i pattugliamenti, fossero interventi non necessari, superflui ed anzi è stato pure riferito apertamente da alcuni che i ragazzi che di notte trasformano la piazza in una vera e propria “discoteca” a cielo aperto probabilmente lo facciano come “reazione” a seguito del lungo confinamento causato dal “Covid”, e che la situazione alla fine non sarebbe così grave, insomma è stato riferito ai residenti di doversi tenere questa situazione sotto le proprie finestre come se fosse un fatto normale il non poter dormire fino alle 04 del mattino e trovarsi davanti casa non un parco ma una “latrina” a cielo aperto, una zona in cui i bivacchi fra sporcizia e rifiuti sembrerebbero autorizzati, quasi fosse una cosa normale, alla faccia della tanto sbandierata “accoglienza” di cui l’amministrazione Comunale si riempie spesso la bocca !!!

Infine oltre alla musica, le risse e la prostituzione notturna, la mattina dopo si trovano tracce di vomito, escrementi umani, urina, birre, bottiglie, insomma di tutto e di più !!!

Trovo personalmente che questa sia una VERGOGNA !!!! Che i Milanesi e soprattutto i cittadini di questo Municipio abbiano il diritto di sapere chi e per quale motivo boccia queste richieste !!!

Al pari di quanto accaduto in altri casi, ribadisco che se la maggioranza che guida i nostri MUNICIPI ha deciso di occuparsi quasi esclusivamente dell’organizzazione di feste e festicciole, di non trattare temi di SICUREZZA e DEGRADO, FACENDO FINTA CHE LA NOSTRA CITTA’ SIA TUTTA ROSE E FIORI, discutendo dopo mesi le richieste che vengono presentate e per di più bocciandole, facendo finta che vada tutto bene beh, forse è meglio allora che si CHIUDANO i Municipi e si impieghino meglio i soldi che annualmente vengono impiegati in festicciole ed eventi vari…

Se qualcuno spera che la questione sia chiusa qui si sbaglia di grosso, nei confronti di DEGRADO E SICUREZZA non si può far finta di nulla o scendere a patti!

E’ stata inoltrata questa stessa comunicazione al Sindaco ed agli Assessori competenti, magari la penseranno come il Municipio 3 o magari decideranno di intervenire? Vedremo le risposte che arriveranno, alla fine se non al sottoscritto ne dovranno rendere conto ai residenti del quartiere e prima o poi dovranno rispondere, di certo fino ad allora se qualcuno spera che possa calare l’attenzione su questa piazza come su altre – Lazzaretto – Leonardo Da Vinci – Teodosio – Parco Lambro solo per citarne alcune – credo si sbagli di grosso !!!!

Intanto ecco le foto in allegato assieme al documento della situazione che giornalmente i residenti trovano all’interno di questa piazza, forse a qualcuno sembrerà “normale”, io credo che al contrario sia INTOLLERABILE E NON CI SI DEBBA ARRENDERE AL DEGRADO, MAI !!!

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3