Bike sharing: arrivano altre 5mila bici a pedalata assistita per soddisfare l’ampia utenza

Non succeda mai, deve aver pensato Sala, che qualcuno si trovi a piedi e non trovi una bicicletta… E sfida chiunque ad affermare che sulle ciclabili ci sono pochi ciclisti. Arriveranno, infatti, a Milano cinquemila nuove biciclette a flusso libero in sharing, autorizzate a circolare in via sperimentale fino al 25 settembre. Lo si apprende da due determine dirigenziali di Palazzo Marino del 12 aprile.

Le bici, a cui verrà associato il logo del Comune di Milano, saranno tutte a pedalata assistita. Quattromila appartengono alla società RideMovi Spa, che già svolge attività di bike-sharing per il Comune di Milano con una flotta di 8 mila biciclette. Mentre altre mille sono della società Vento MobilitySrl.

Attualmente a Milano ci sono 15.400 biciclette in sharing di diverse tipologie, fra queste 3.500 sono a pedalata assistita.

E’ dal 2017 che il Comune ha avviato la sperimentazione del Bike sharing a flusso libero. Occorre naturalmente moltiplicare le piste per non creare traffico tra le bici (e scusate l’ironia delle osservazioni…)