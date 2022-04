Unilever lancia nuova modalità di acquisto spesa smart per condomini

Il social village Cascina Merlata, uno dei quartieri residenziali più vitali e green di Milano, sarà il primo in Italia a poter utilizzare da oggi una nuova modalità di acquisto. Sarà possibile grazie al progetto nato dalla collaborazione tra Unilever Italia, multinazionale del largo consumo titolare di 400 brand di alimenti, prodotti per l’igiene personale e per la casa, e Laserwall, la società che semplifica la comunicazione e la gestione delle amministrazioni condominiali con una app e una bacheca digitale che si installa nell’androne e connette i condomini con le opportunità del quartiere. Unilever Italia, che già nel 2021 ha iniziato a sperimentare nuove modalità di interazione diretta con i consumatori nei condomini consegnando la spesa a casa, crede nelle potenzialità del progetto Laserwall e, prima in Italia e tra i primi in Europa, punta su locker individuali, condominiali e refill station. I locker – gli armadietti sparsi nelle città, dove siamo sempre più abituati a ritirare i prodotti ordinati online – nella versione individuale rappresentano un’innovazione assoluta e puntano ad accrescere il livello di servizio ai consumatori, dando la possibilità di ricevere la spesa direttamente nel condominio di casa in qualsiasi momento, senza dover concordare l’orario di consegna o delegare il ritiro. La spesa viene depositata direttamente nel locker personale ove sarà protetta fino all’arrivo del consumatore, che potrà aprire il locker con la digital key in suo possesso. Il locker personale è concesso in comodato a fronte dell’acquisto di prodotti Unilever tra un’ampia gamma di proposte alimentari, detergenti per la casa, per l’igiene e il benessere personale (per una spesa pari a 14,90 mensili). I locker di condominio installati presso gli spazi comuni condominiali e ad uso libero di tutti i condomini saranno invece gratuiti e verranno installati nei building di maggiori dimensioni ove vi sia la possibilità di accedere a spazi comuni interni. Un’altra rivoluzione è costituita dalle refill station: si tratta di vere e proprie stazioni di ricarica, posizionate all’interno del condominio in aree di comune accesso, in cui i consumatori potranno riempire in autonomia i flaconi vuoti dei prodotti più diffusi per la pulizia della casa (Cif, Svelto e Coccolino). In futuro, si potranno acquistare alla spina, recandosi comodamente nel proprio condominio, anche i detergenti per la cura della persona.

