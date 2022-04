Da un mese Reeny, un cane di 9 anni, aspetta fuori dalla porta di casa la padrona morta a Makariv

Ma la donna non tornerà mai perché ha perso la vita nella guerra in Ucraina . La storia, che arriva da Makariv, è stata raccontata sui social da Anton Gerashchenko. , Consigliere del Ministro degli Affari Interni dell’Ucraina. Secondo quanto riportato da Gerashchenko su Twitter, la padrona di Reeny “è stata violentata e uccisa da un soldato russo vicino a casa sua”. Da allora Reeny non ha mai smesso di aspettarla fuori dalla porta. Il cane, però, “è molto malato” – ha spiegato su Twitter il Consigliere del Ministro degli Affari Interni dell’Ucraina – e ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui. Fortunatamente, i parenti della donna sono stati rintracciati e sono pronti ad accogliere l’animale.

