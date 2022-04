Turismo, Lombardia: sarà l’anno della rinascita

“Il 2022 sarà l’anno della rinascita del turismo Lombardo. Nonostante l’incertezza e le difficoltà del momento, i numeri ci fanno ben sperare per una Pasqua sold out ed un’estate piena di turisti”. Lo ha sottolineato l’assessore lombardo al Turismo, Lara Magoni, durante l’inaugurazione dello stand Lombardia alla 42esima Bit, Borsa Internazionale del Turismo in corso a Fiera Milano. “Siamo la terra dei grandi eventi e dalla forte attrattività – ha detto l’assessore – Grazie alle nostre eccellenze, dalle città d’arte ai laghi sino ai piccoli borghi, sapremo rilanciare un settore nevralgico per l’economia regionale e nazionale”.

Le previsioni turistiche per il 2022 indicano una “crescita di presenze, rispetto al 2021, del 30%. Con punte importanti nel periodo primaverile, e quindi Pasqua, del +62,3%. Bene anche l’estate, con un dato positivo del +8,7%. Numeri che fanno ben sperare e che danno fiato ad imprese e professionisti”, ha aggiunto Magoni. La Bit è stata anche l’occasione per presentare il nuovo hub lombardo dedicato al wedding: “Un’area con contenuti in italiano, inglese e tedesco, all’interno del portale di promozione turistica regionale, con suggerimenti sulle location più suggestive per coronare un sogno d’amore che duri una vita”, ha concluso l’assessore.

“C’è grande entusiasmo per la Bit, siamo partiti con il piede giusto. La città riparte, speriamo che riparta tutto il Paese”. Lo ha sottolineato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, a margine dell’inaugutazione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che apre da oggi nei padiglioni di Fiera Milano. “Ci sono tanti paesi stranieri, tutto il padiglione 4 è dedicato a loro. Anche le Regioni, le province e le città hanno investito moltissimo. Segno di una grande voglia di ripartenza”, ha concluso Pazzali.

“Questo è l’anno della ripartenza, questa fiera in presenza dimostra che si può guardare al futuro con serenità. Con regioni ed enti locali si fa squadra”. Lo ha sottolineato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante l’inaugurazione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) che parte oggi in Fiera a Milano. “L’impegno più grande del governo da maggio in poi è dare un messaggio di serenità: gli operatori – ha detto Garavaglia – sono pronti a ricevere turisti, a mandare gli italiani all’estero. Abbiamo solo voglia di ripartire”.