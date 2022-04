Il Papa: si ripongano le armi e inizi una tregua di Pasqua per la pace

“Nulla è impossibile a Dio anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine. Una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà compiute contro civili inermi. Preghiamo su questo”. Così Papa Francesco al termine della messa per la Domenica delle Palme. “Siamo nei giorni che precedono la Pasqua”, ha continuato il Pontefice. “Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No. Una tregua – ha sottolineato – per arrivare alla pace attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti, che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie? Nulla è impossibile a Dio. A Lui affidiamo per intercessione della Vergina Maria”.

