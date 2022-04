Milano, il 21 maggio torna Radio Italia Live in piazza Duomo e compie 40 anni

Sabato 21 maggio, dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, a partire dalle 20:30 in piazza del Duomo torna Radio Italia Live – Il concerto. Un’edizione che coincide con il 40esimo compleanno dell’emittente e che sarà condotta ancora una volta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Sul palco si esibiranno 15 artisti, con tre brani ciascuno: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. “Obiettivamente è uno dei momenti più belli della città, è sempre stato un concerto molto tranquillo, di grande energia, con grandi artisti e quest’anno Radio Italia rilancia con ancora più artisti, alla fine 65 canzoni, per cui sarà un momento di festa. Ce n’è bisogno. In questo momento bisogna saper divertirsi, gioire, senza perdere la consapevolezza di quello che ci sta succedendo intorno, ma questo è quello che sta facendo Milano” ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa a Palazzo Marino. Il concerto sarà, come le passate edizioni, gratuito e aperto a tutti. Non ci saranno limitazioni particolari dal punto di vista sanitario, ma verranno solamente applicate le procedure del 2019 in fatto di accessi alla piazza, varchi e controlli. La sicurezza sarà garantita dalle procedure standard, anche in funzione di quello che è successo.

