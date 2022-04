BIT Milano 2022 Dal 10 Aprile al 12 Aprile fieramilanocity Viale Lodovico Scarampo

BIT Milano 2022 torna in presenza negli spazi di fieramilanocity. Da domenica 10 a martedì 12 aprile, la Borsa Internazionale del Turismo si conferma uno dei più importanti appuntamenti del settore, con 893 espositori (12% dall’estero da 31 Paesi) e un palinsesto di oltre 90 eventi, tutti legati da un filo conduttore: l’innovazione sostenibile.

Milano è presente alla BIT 2022

Saranno tre giorni di viaggi intorno al mondo e di riscoperta del territorio Italiano. Si parlerà di turismo di prossimità, di viaggio slow, sostenibile e responsabile. Anche Milano è alla BIT in duplice veste:

– con lo stand Comune di Milano/YesMilano (Pad 3 – Stand B23 B29 C22 C28) dove, con uno speciale allestimento, verrà presentata la città dei quartieri. Saranno nove quelli raccontati con illustrazioni originali realizzate da Sofia Romagnolo, in arte azzurroscuro. Si tratta di: Galleria-Quadrilatero, Brera, Porta Venezia, Navigli, Sarpi-Chinatown, Nolo, City Life, Porta Romana, Isola. Allo stand vi accoglierà il personale degli infopoint turistici.

– con lo stand di YesMilano Convention Bureau (Pad. 4 – Stand AA19) che con il suo staff supporterà buyer e organizzatori che intendono realizzare eventi fieristici e congressuali in città.

Gli eventi e gli espositori

BIT 2022 è l’occasione per fare il punto sulle tendenze, anticipare i nuovi trend, approfondire i dati di settore e acquisire nuove competenze. Non mancheranno gli affondi sui temi più futuribili del Travel, dai viaggi spaziali al metaverso, dal ruolo delle piattaforme di intrattenimento a quello dei grandi motori di ricerca, portali e aggregatori, fino alla centralità del viaggiatore, la customer experience e i big data, il marketing predittivo. La manifestazione sarà declinata in tre sezioni, Leisure, MICE, BeTech, e sarà animata da un ricco palinsesto di eventi progettato dalla divisione Business International di Fiera Milano. Conferenze, convegni e seminari di approfondimento spingeranno ancora di più sull’acceleratore dell’innovazione sostenibile, grazie al filo conduttore “Bringing Innovation Into Travel” che attraverserà 5 macroaree: Hot Topics, Food Travel, Travel Lab, Sustainability, e Travel Tech. Il programma completo, inclusi i sommari dei temi trattati e i profili dei relatori, è disponibile online sul sito ufficiale di BIT 2022.

Come visitare BIT Milano 2022

BIT 2022 è a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile 2022, aperta ai professionisti del settore e ai viaggiatori. La giornata del 10 è la sola dedicata ai visitatori che cercano ispirazione per i propri viaggi, con orario 9.30-18. È necessaria la preregistrazione e il Super Green Pass. Info complete su orari, espositori e appuntamenti su: www.bit.fieramilano.it.