Dopo due anni di assenza, torna domenica 10 aprile, alle 10.30 in sala Consiliare a Palazzo Marino, la rassegna mensile “Area P, Milano incontra la poesia”. L’iniziativa riprende con un reading dedicato alle grandi donne della poesia, da Saffo a Chandra Livia Candiani, in un incontro in cui verrà ricordata Marta Lazzari, recentemente scomparsa e assidua frequentatrice nel passato. La lettura della selezione di poesia sarà affidata alla associazione Cultura dei Sogni. L’accompagnamento musicale, alla fisarmonica, sarà di Giuseppe Larmani. Pino Landonio ha curato la scelta dei testi. Ingresso libero, con mascherina FFP2 e Green pass.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.