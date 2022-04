Ucraina, il reporter di Fox News ferito: “Non ci vedo da un occhio, ho perso mezza gamba, un piede, ma sono vivo”

Il coraggio e il pericolo sempre presente di chi ci documenta la guerra. Il corrispondente britannico è rimasto ferito vicino a Kiev in un attacco in cui hanno perso la vita il suo cameraman Pierre Zakrzewski e la giornalista Alexandra Kuvshinova (579) Benjamin Hall, il reporter britannico di Fox News sopravvissuto il 14 marzo a un attacco russo vicino a Kiev, lo stesso in cui hanno perso la vita il suo cameraman Pierre Zakrzewski e la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova, è tornato a dare sue notizie con un post sui social. “In sintesi, ho perso mezza gamba da un lato e un piede dall’altro. Una mano è stata ricomposta, un occhio non funziona più e il mio udito è piuttosto rovinato… Ma tutto sommato mi sento dannatamente fortunato a essere qui”, ha twittato Hall, condividendo un’immagine da un ospedale in Texas. Il post è poi stato rimosso dai social, ma Fox News ha riportato le sue parole. Stando all’emittente, il reporter ha anche ricordato i colleghi scomparsi. “Devo rendere omaggio a Pierre e Sasha, che quel giorno non ce l’hanno fatta. Pierre e io abbiamo viaggiato insieme in tutto il mondo, lavorare era la sua gioia e la sua gioia era contagiosa. RIP”, ha scritto il 39enne.

