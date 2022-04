On. Cecchetti (Lega) – Dal PD lombardo campagna di propaganda e bugie contro la Regione Lombardia

Il PD lombardo non ha ancora capito che i cittadini lombardi sono persone concrete che guardano ai fatti e ai numeri e non agli slogan e alla propaganda. La verità è che il PD ha tagliato con i suoi Governi circa 10 miliardi alla sanità lombarda, mentre la giunta regionale ha varato una riforma che stanzia 2,5 miliardi per il sistema sanitario…

La verità è che la Lombardia ha fatto una campagna vaccinale da record con oltre 24 milioni di dosi somministrate, mentre le Regioni amministrate dal PD hanno balbettato…

La verità è che la Regione Lombardia ha varato un piano da oltre 4 miliardi di risorse proprie per far ripartire l’economia e l’impresa, arrivando ben prima del PNRR, di fatto anticipandolo…

La verità è che la Regione Lombardia ha varato misure ad hoc per sostenere l’agricoltura, l’artigianato, il commercio, gli autonomi…

La verità è che la Lombardia ha acquistato oltre 200 nuovi treni per far viaggiare meglio i nostri pendolari…

La verità è che la Regione Lombardia costruisce il suo futuro giorno per giorno e non solo svegliandosi per la campagna elettorale come fa il PD…

E non vado avanti perché l’elenco sarebbe troppo lungo. Questa è la verità, poi c’è la propaganda del PD lombardo e di Peluffo per dire che va tutto male in Lombardia, dove la gestione del centrodestra è stata fallimentare. Basta bugie, basta con il mondo alla rovescia… Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.