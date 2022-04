M4, in commissione ‘punto’ su cantieri: i Comitati protestano “Manca chiarezza”

Entro fine ottobre sarà riaperta piazza Tricolore, mentre piazza San Babila sarà liberata dai cantieri della M4 per la fine di aprile del 2023. E’ quanto fa sapere l’Amministrazione comunale. Il tema dei cantieri e il cronoprogramma dei lavori della M4 è stato oggetto ieri di una riunione della commissione consiliare congiunta Enti Partecipati e Mobilità. Come già annunciato finiranno per settembre-ottobre i lavori di realizzazione della tratta est della M4 che va da Linate a Dateo e per circa 5km comprende sei fermate: Linate Aeroporto, Rapetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa e Dateo. La viabilità in quest’area, fino a piazza Tricolore, sarà tutta aperta entro ottobre 2022, insieme alle sistemazioni superficiali. Per la piantumazione sarà invece necessario aspettare novembre, periodo più adatto per questo genere di lavori. Le aree invece intorno alla Stazione Tricolore saranno restituite per la fine di aprile del 2023.

Le sistemazioni superficiali più significative sono quelle che riguardano l’accesso alla Stazione Forlanini e i parterre centrali di Argonne Plebisciti e Indipendenza.

La stazione Forlanini sarà dotata di un nuovo ingresso con rampe d’accesso. Le aree intorno alle fermate di Argonne e Susa saranno restituite entro giugno 2022, mentre le aree ludiche all’interno del parterre con campetti da calcio, basket, bocce e Area Cani saranno pronte per l’autunno. Le aree intorno alle fermate Dateo e Indipendenza, invece, saranno restituite per il 30 settembre. Le aree tra viale Argonne e piazzale Susa comprendono spazi per la mobilità elettrica e piste ciclabili bidirezionali, percorsi pedonali, aree giochi per bambini e aree riservata ai cani. Saranno presenti diversi spazi per la socialità con panchine, aree fitness, campi da pingpong e bocce, oltre a campetti da calcio.

Intanto i Comitati dei residenti e dei commercianti della tratta ovest della M4, ieri pomeriggio, nel corso della commissione, hanno chiesto “chiarezza sui tempi di liberazione dei cantieri” e hanno esposto le criticità che ancora subiscono a causa dei lavori.

“Chiediamo più informazione, sopralluoghi, riunioni negli uffici degli assessorati del Comune e dei Municipi che si devono susseguire continuativamente”, ha detto Orietta Colacicco, Portavoce del Comitato Foppa Dezza Solari. “Pulizia dei cantieri e aggiornamento degli elenchi dei negozi sulla cesate, che sono sporche e imbrattate”, è invece la richiesta di Enrico Balossi, Segretario Asselor, rappresentante dei commercianti di via Lorenteggio, che ha anche avanzato la proposta di estendere la platea dei beneficiari tra gli esercenti dei ristori dovuti al Covid. Mentre Colacicco ha ricordato il problema della chiusura dei carrai “dei civici 8 e 10 di via Foppa, dove i cittadini sono praticamente imprigionati”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845